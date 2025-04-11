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Efsane geri dönüyor

Aydın Süper Amatör Lig'de Germencik'le Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda karşılaşacak olan, bir dönem Süper Lig'de F.Bahçe'ye attığı 6 golle fırtınalar estiren Aydınspor, kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyon olacak. Başkan Erhan Özlüer, şehri bayraklarla donatırken, sosyal medyadan tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Efsane geri dönüyor
Aydın Süper Amatör Lig'de Germencik'le Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda karşılaşacak olan, bir dönem Süper Lig'de F.Bahçe'ye attığı 6 golle fırtınalar estiren Aydınspor, kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyon olacak. Başkan Erhan Özlüer, şehri bayraklarla donatırken, sosyal medyadan tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi!
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