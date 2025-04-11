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Efsane geri dönüyor
Aydın Süper Amatör Lig'de Germencik'le Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda karşılaşacak olan, bir dönem Süper Lig'de F.Bahçe'ye attığı 6 golle fırtınalar estiren Aydınspor, kazanırsa bitime bir hafta kala şampiyon olacak. Başkan Erhan Özlüer, şehri bayraklarla donatırken, sosyal medyadan tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.
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