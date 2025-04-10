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Haberler Futbol Al-Shabab 2-0 Al Kholood (MAÇ SONUCU ÖZET) | Fatih Terim ve öğrencilerinden ligde üst üste 3. galibiyet!

Al-Shabab 2-0 Al Kholood (MAÇ SONUCU ÖZET) | Fatih Terim ve öğrencilerinden ligde üst üste 3. galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab sahasında Al Kholood'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 21:41
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Al-Shabab 2-0 Al Kholood (MAÇ SONUCU ÖZET) | Fatih Terim ve öğrencilerinden ligde üst üste 3. galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al Kholood'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Guanca ve 45+4. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.

PENALTI TARTIŞMASI

Al-Shabab'ın ilk yarının uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı kimin kullanacağı konusu Abderrazak Hamdallah ve takım kaptanı Yannick Carrasco arasında tartışma konusu oldu. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı.

Bu karşılaşmayla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Al-Shabab, 49 puana yükseldi. Al Kholood ise 31 puanda kaldı.

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