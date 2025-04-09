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Haberler Futbol Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından eflatun-beyazlılarda Arda Güler krizi patlak verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 11:25
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Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı dün oynanan Arsenal – Real Madrid, Bayern Münih – Inter maçlarıyla başladı. Arsenal, Real Madrid'i sahasında 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı eline aldı.

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

Real Madrid, Declan Rice (2) ve Mikel Merino'nun kaydettiği gollerle deplasmandan mağlup ayrılırken, tarihi hezimet İspanyol taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

Özellikle Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi büyük eleştiri konusu oldu. Madrid taraftarları, hücumda tıkanıklık yaşadıkları bir maçta Arda Güler'in hiç süre almaması sebebiyle Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü. İşte Sabah'ın derlediği habere göre taraftarların bazı eleştirileri...

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

"Arda Güler oynamasın diye Modric yerine Lucas Vazquez'i mi koyuyorsun? Ben bu saçmalığı izlemeyi bırakıyorum artık. Ancelotti bu işi ciddiye almayacaksa, ben de almam."

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

"Şimdi asıl soru şu: Ancelotti, Brahim'i, Arda Güler'i ya da Endrick'i kaçıncı dakikada oyuna alacak? Çünkü açıkça belli ki takım yaratıcı anlamda çok geride kalıyor."

Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

"Martin Odegaard gibi bir oyuncuyu kaybettik, bence aynı şey Arda Güler'le de olacak."

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