Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!

"Arda Güler oynamasın diye Modric yerine Lucas Vazquez'i mi koyuyorsun? Ben bu saçmalığı izlemeyi bırakıyorum artık. Ancelotti bu işi ciddiye almayacaksa, ben de almam."

"Şimdi asıl soru şu: Ancelotti, Brahim'i, Arda Güler'i ya da Endrick'i kaçıncı dakikada oyuna alacak? Çünkü açıkça belli ki takım yaratıcı anlamda çok geride kalıyor."