Real Madrid'de Arsenal maçı sonrası Arda Güler krizi!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından eflatun-beyazlılarda Arda Güler krizi patlak verdi. İşte detaylar...
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"Arda Güler oynamasın diye Modric yerine Lucas Vazquez'i mi koyuyorsun? Ben bu saçmalığı izlemeyi bırakıyorum artık. Ancelotti bu işi ciddiye almayacaksa, ben de almam."
"Şimdi asıl soru şu: Ancelotti, Brahim'i, Arda Güler'i ya da Endrick'i kaçıncı dakikada oyuna alacak? Çünkü açıkça belli ki takım yaratıcı anlamda çok geride kalıyor."
"Martin Odegaard gibi bir oyuncuyu kaybettik, bence aynı şey Arda Güler'le de olacak."
"Modric'in yerini doldurabilecek tüm özelliklere sahip bir oyuncu var elimizde: Bizim Türk çocuk Arda Güler..."
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