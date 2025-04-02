Milan-Inter maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya kupası yarı final maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde final biletini almak isteyen Inter, rövanş maçı öncesi avantajı yakalamayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Milano ekibi, kupayı almanın hesaplarını yapıyor. Conceiçao yönetiminde çıkış arayan Milan ise lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçların ardından kupaya odaklanmış durumda. İç saha avantajını kullanarak rövanş maçı öncesi başarılı bir performans göstermeyi amaçlayan Milan, derbide moral arıyor. Peki, Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Milan-Inter maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Milan ile oynanacak derbi öncesi A Milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Inzaghi yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter ile 33 maçta süre alırken, 9 gol ve 4 asist kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Musah, Rejinders, Rafael Leao, Pulusic, Tammy Abraham

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Arnautovic