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Haberler Futbol Milan-Inter maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

Milan-Inter maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

İtalya Kupası yarı final maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak Milano derbisi öncesi takımlar hazırlıklarını tamamladı. İki takım da final biletini almak isterken, ligde ve Avrupa'da beklenilen performansı gösteremeyen Milan, kupaya uzanmanın yollarını arıyor. Inzaghi yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Inter ise turnuvada mutlu sona ulaşmak için rövanş maçı öncesi hata yapmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 18:14
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Milan-Inter maçı CANLI İZLE | Milano derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (İtalya Kupası)

Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya kupası yarı final maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde final biletini almak isteyen Inter, rövanş maçı öncesi avantajı yakalamayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Milano ekibi, kupayı almanın hesaplarını yapıyor. Conceiçao yönetiminde çıkış arayan Milan ise lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçların ardından kupaya odaklanmış durumda. İç saha avantajını kullanarak rövanş maçı öncesi başarılı bir performans göstermeyi amaçlayan Milan, derbide moral arıyor. Peki, Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Milan-Inter maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Milan ile oynanacak derbi öncesi A Milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Inzaghi yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter ile 33 maçta süre alırken, 9 gol ve 4 asist kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Musah, Rejinders, Rafael Leao, Pulusic, Tammy Abraham

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Arnautovic

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