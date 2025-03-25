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Haberler Futbol Karşıyaka avantajlı

Karşıyaka avantajlı

3. Lig 1. Grup’ta terfi mücadelesi veren Karşıyaka, kalan altı maçının dördünü İzmir’de oynayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Karşıyaka avantajlı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk ve grup ikinciliği yarışında son 6 maça giren Karşıyaka, bu karşılaşmalardan 4'ünü iç sahada oynayacak. Grupta lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Karşıyaka hem zirve yarışını sürdürüyor hem de Play-Off'ta direkt grup finali oynamasını sağlayacak ikinci sırayı korumaya çalışıyor. En yakın rakibi Düzce ile arasındaki 2 puanlık farkı açmaya çalışan Kaf-Kaf, Anadolu Üni, Kuşadası, Silifke ve Bursaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi Kahramanmaraş ve Kütahya'ya ise konuk olacak. Geçen hafta personele maaş ödemesi yapan yönetim, takıma ise Başkan İlker Ergüllü'nün katkısıyla toplam 750 bin TL prim dağıtarak moral aşılamaya çalışmıştı. 25 Ocak'taki Bulvarspor maçında sakatlanan ve 7 haftadır sahalardan uzak kalan Enes Nalbantoğlu da takıma dahil oluyor.

Ergil'in acı günü

ÜÇÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadelesi veren Denizli'de başkan Erhan Ergil'in, babası Süleyman Ergil vefat etti. Ergil'in hayatını kaybetmesi sonrası Yeşil-siyahlı kulüpten, "Başkanımız Erhan Ergil'in babası Süleyman Ergil'in vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Süleyman Ergil'e Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı dileriz" mesajı yayınlandı.

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