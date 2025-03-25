Günün öne çıkan 1.2.3. lig haberleri...

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yozgat Bozokspor, teknik direktörü Cem Kavçak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligde orta sıralarda yer alan ve düşme potasının üstünde bulunan Yozgat Bozokspor, Kavçak ile yola devam etmeme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada Cem Kavçak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Nazilli gençlerle!

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı. Mali olarak zor günler geçiren siyahbeyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık ve Selçuk Hakalmaz'a izin verildi.

Plan ve sabır

TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderliğini sürdüren Muğlaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, takımın başarısının planlı ve programlı çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi. Kıyanç yaptığı açıklamada sabır ve istikrar vurgusu yaparak, "Bütün maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz ve planlama yapıyoruz. 6 puan öndeyiz ama işi sıkı tutacağız" dedi.

Aydın işi sıkı tutuyor

AYDIN Süper Amatör Lig'in 19'uncu haftasında Aydın Yıldızspor ile deplasmanda karşılaşan Aydınspor, 3-2 kazanmayı başardı. Alınan galibiyetin ardından puanını 40'a yükselten Aydınspor, zirvedeki yerini korurken teknik direktör Ali Türkel yere sağlam basacaklarını söyledi. Ali Türkel ayrıca hem puan hem de ikili averajda avantajlı olduklarını belirterek konsantrasyonu bozmayacaklarını söyledi.

Altay 'istikrar' dedi

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta ligden çekilen Afyonspor'un üstünde yer alan Altay, 3. Lig'e düşme tehlikesi yaşamasına rağmen teknik ekip konusunda istikrarı seçti. 1. Lig'de küme düştüğü geçen sezon Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek ve Cüneyt Biçer olmak üzere 6 farklı isimle çalışan siyah-beyazlılar, bu yıl Gökhan Karaaslan'dan vazgeçmedi.

Altınordu'ya Sami'den iyi haber geldi

KİNCİ Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde Altay'ı 3-2 yenerek moral bulan Altınordu'da milli takımda sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Sami Satılmış'tan iyi haber geldi. Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanan ve menisküs ameliyatı olacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcunun 6 hafta sonra takıma döneceği öğrenildi. İlk etapta sezonu kapattığı düşünülen Sami'nin Play-Off maçlarında formasına kavuşabileceği öğrenildi. Play-off yolunda büyük bir avantaj elde eden Altınordu, kritik maçlarda oyuncusundan yararlanmak istiyor. Sağlık heyeti Sami için elinden geleni yapıyor.