Göktürk Efe Görgün Leganes'e

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Menemen FK'nın altyapısında forma giyen Göktürk Efe Görgün'e İspanya'dan teklifler var. İspanya La Liga ekibi Leganes, 2007 doğumlu genç stoper için resmi teklifte bulundu. G.Saray altyapısından yetişen ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan 17 yaşındaki stoper performansıyla dikkat çekiyor. Sol ayaklı stoper için La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Leganes'in ciddi bir teklif yaptığı öğrenilirken İzmir ekibi henüz yanıt vermiş değil.

LEVANTE DE İLGİLENİYOR

UZUN boyuyla dikkat çeken Göktürk Efe Görgün için bir diğer İspanyol ekibi olan Levante'nin de talip olduğu bildirildi. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonunda resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Menemen FK'nın da gelen bu teklifler sonrasında U-17 Ligi'nin sona ermesinden sonra Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda U-17 formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol atmayı başardı.