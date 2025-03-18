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Haberler Futbol Rangers, Ibrox Stadyumu'nda iftar düzenledi!

Rangers, Ibrox Stadyumu'nda iftar düzenledi!

İskoçya ekibi Glasgow Rangers, Ibrox Stadyumu'nda iftar yemeği düzenledi. Kulübün bu girişimi taraftarların büyük takdirini topladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 00:04 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 00:05
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Rangers, Ibrox Stadyumu'nda iftar düzenledi!

İskoç ekibi Glasgow Rangers, Ibrox Stadyumu'nda iftar yemeği düzenledi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da görüntüleri paylaşılan iftar yemeği için "Geçen akşam Ibrox Stadyumu'nda ilk açık iftar yemeğini düzenlemiş olmaktan ötürü gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rangers'ın bu girişimi müslüman taraftarların büyük takdirini toplarken yapılan paylaşımlara binlerce beğeni yağdı.

İşte iftar yemeğinden görüntüler...

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