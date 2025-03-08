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Haberler Futbol Derbiye kadın hakem

Derbiye kadın hakem

Kadınlar Günü etkinliğinde Başkan Hacıosmanoğlu, yabancı hakem yerine tek dileğinin bir kadının derbi yönetmesi olduğunu söyledi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Derbiye kadın hakem

TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Riva'daki organizasyona, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve kadın hakemler katıldı. Hacıosmanoğlu, "Kadınların bizden önde olması lazım. Bizim kadın hakemlerimiz dimdik durur, kararlarını dimdik verir. Derbilerde yabancı istiyorlar, benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah yabancı hakem isteyen kulüplerimize pırıl pırıl içinizden bir tane genç kardeşimiz çıkar, derbiyi yönetir. Bizim kadınımız Osmanlı kadını!" dedi.

VAR'DA KADIN HAMLESİ

MHK Başkanı Gündoğdu, VAR için kadın hakem yetiştirmek istediklerini söyledi. Gündoğdu, "En önemli hedefimiz sahada nitelik ve niceliği artırırken, VAR kadrosunda da kadın hakemler yetiştirmek" diye konuştu.

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