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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Mart Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 07:59
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Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Nottingham Forest - Manchester City

18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham

18:00 Crystal Palace - Ipswich Town

18:00 Liverpool - Southampton

20:30 Brentford - Aston Villa

23:00 Wolverhampton - Everton

LaLiga

16:00 Celta Vigo - Leganes

18:15 Deportivo Alaves - Villarreal

20:30 Valencia - Valladolid

23:00 Barcelona - Osasuna

Serie A

17:00 Como - Venezia

17:00 Parma - Torino

20:00 Lecce - Milan

22:45 Inter - Monza

Ligue 1

19:00 Rennes - PSG

21:00 Lille - Montpellier

23:05 Marsilya - Lens

Bundesliga

17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen

17:30 Borussia Dortmund - Augsburg

17:30 Bayern Münih - Bochum

17:30 Wolfsburg - St. Pauli

17:30 Holstein Kiel - Stuttgart

20:30 Freiburg - RB Leipzig

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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