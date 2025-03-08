Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kayserispor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:30 Trabzonspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Iğdır FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Esenler Erokspor - Manisa FK (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Nottingham Forest - Manchester City
18:00 Brighton & Hove Albion - Fulham
18:00 Crystal Palace - Ipswich Town
18:00 Liverpool - Southampton
20:30 Brentford - Aston Villa
23:00 Wolverhampton - Everton
LaLiga
16:00 Celta Vigo - Leganes
18:15 Deportivo Alaves - Villarreal
20:30 Valencia - Valladolid
23:00 Barcelona - Osasuna
Serie A
17:00 Como - Venezia
17:00 Parma - Torino
20:00 Lecce - Milan
22:45 Inter - Monza
Ligue 1
19:00 Rennes - PSG
21:00 Lille - Montpellier
23:05 Marsilya - Lens
Bundesliga
17:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
17:30 Borussia Dortmund - Augsburg
17:30 Bayern Münih - Bochum
17:30 Wolfsburg - St. Pauli
17:30 Holstein Kiel - Stuttgart
20:30 Freiburg - RB Leipzig
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