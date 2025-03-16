Rio Ave 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kerem ile Orkun 3 puanı kazandırdı!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Rio Ave ile Benfica kozlarını paylaştı.
ORKUN VE KEREM 3 PUANI GETİRDİ
Benfica, 30' Orkun Kökçü, 53' Pavlidis ve 80. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup zirve takibini sürdürdü.
Ev sahibi ekibin golleri 64' Brandon Aguilera ve 75. dakikada Clayton Fernandes Silva kaydetti.
Benfica puanını 59 yaparken Rio Ave 29 puanda kaldı.
İŞTE MİLLİ YILDIZLARIMIZIN GOLLERİ
🇹🇷ORKUN KÖKÇÜ, FÜZE YOLLADI! 🚀😱 pic.twitter.com/6Y5czLBk4y
— S Sport (@ssporttr) March 16, 2025
🇹🇷KEREM AKTÜRKOĞLU! 🪄🎩74. Dakikada oyuna girdi, 80. dakikada takımını öne geçirdi Kerem! 🔥 pic.twitter.com/cdwJ9J6yE3— S Sport (@ssporttr) March 16, 2025