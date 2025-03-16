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Haberler Futbol Rio Ave 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kerem ile Orkun 3 puanı kazandırdı!

Rio Ave 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kerem ile Orkun 3 puanı kazandırdı!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica konuk olduğu Rio Ave'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 23:09 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 23:16
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Rio Ave 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kerem ile Orkun 3 puanı kazandırdı!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Rio Ave ile Benfica kozlarını paylaştı.

ORKUN VE KEREM 3 PUANI GETİRDİ

Benfica, 30' Orkun Kökçü, 53' Pavlidis ve 80. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup zirve takibini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin golleri 64' Brandon Aguilera ve 75. dakikada Clayton Fernandes Silva kaydetti.

Benfica puanını 59 yaparken Rio Ave 29 puanda kaldı.

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