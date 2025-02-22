Conceiçao’nun koltuğu sallantıda

İtalyan devi Milan, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan sekizli turdan katılmaya çok yakınken, 4 maçta sadece Girona'ya karşı kazanıp, Feyenoord gibi mütevazı bir rakibe karşı elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Takımın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceiçao, İtalya Süper Kupası'nı kazanmış olsa da, geleceğini güvence altına alacak bir başarı olarak kabul edilmiyor. Conceiçao'nun geleceği, Milan'ın ligde dördüncü sırayı alıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına bağlı.

JAPONYA'DA FERHAT AKBAŞ DÖNEMİ

2021-22'den beri Eczacıbaşı'da başantrenörlük yapmakta olan Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi. Akbaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü olarak yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlıyım. Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Milli takımın ilk yabancı başantrenörü olmak bu durumu daha özel yapıyor. Oyuncularıma, teknik ekibe ve federasyona güvenim tam. Birlikte Los Angeles'ta madalya kazanmak için sıkı çalışacağız" diye konuştu.

KENAN 90 MİLYON EURO

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir karar aldı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlılar, mali dengelerini korumak için bu sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Ancak İtalyan devi, sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında tamamlayamazsa sürpriz bir hamle yaparak Kenan Yıldız'ı satmayı planlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus, İtalya Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında bitiremezse Kenan Yıldız'ı 80-90 milyon euro'ya satarak mali dengeyi sağlamayı planlıyor.

YILDIZ'DAN 6 GOL 5 ASİSTLİK KATKI

LA Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Kenan Yıldız'ın satışından 80-90 milyon euro'luk bir bonservis geliri elde ederek mali dengeyi sağlamayı hedefliyor. Sözleşmesi 2029'da bitecek olan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

ARDA AYRILIK YOLUNDA

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de beklediği forma şansını alamıyor. Carlo Ancelotti'nin tercihleri eleştiri alırken, Arda'nın geleceği hakkında flaş bir karar alındı. İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre; R.Madrid, Ancelotti'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak 19 yaşındaki orta sahanın daha fazla oynayarak gelişebileceği bir takıma kiralanması yönünde karar aldı. İddiaya göre; Real, Ada'nın yeni adresini de belirledi. La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanacağı öne sürüldü. R.Madrid altyapısında yetişen Odegaard, 2019'da Sociedad'a kiralanmıştı. Burada yıldızını parlatan futbolcu, daha sonra Arsenal'e transfer olarak İngiliz devinin en önemli futbolcularından biri oldu. Bu sezon 27 maçta 967 dakika süre alan Arda, 3 kez ağları havalandırdı, 5 defa da takım gol pası verdi.