Temizleyeceğiz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'a konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, öncelikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması ile ilgili konuştu:

Dedim ki 'sahada hakemlerimizin insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da hatayı kabul etmiyorum'. Bir sürü kameradan bakıyorsunuz.

Ben bunu dedikçe VAR'da hatalar artmaya başladı. Devre arasında hakem arkadaşlarla konuştum. Hiçbir kulübün talebiyle ilgili VAR gelmedi. Hakem arkadaşlarımıza 'Size sahip çıktım, özlük haklarınızı iki katına çıkardım' dedim. Maçları rahat yönetsinler diye. 'Ama siz benim başımı fena yediniz' dedim.

Şimdi ikinci yarı VAR'da yabancı hakem gelecek diye konuştum. Eğer sahada da adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek.

'ABİLERİMİZ GERİ GELİR'

Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Seminerde söyledim bunları arkadaşlar. Olmayacak dedik aksini yapmadık.

Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. Biz onlara bu kadar destek olursak sahada gerekeni yapacaksınız. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor.

Biz 3 ayda gidiyorduk, ömür biçtiler. Şimdi '6 sonra gidiyor' dediler. Bir örnek vereyim, sezonun ilk maçı, MHK hakem atamalarını yaptı. Bir hakem arkadaş maç öncesi toplantı yapıyor. Konuşmasının sonunda yönetime 'bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. İçlerinde aidiyet duygusu olarak birilerine bağlı olanlar var. Bizim kazanacağımızı da düşünmüyorlardı.

Yıllardır yönettikleri sistem. Sonuçta aidiyet duygusu ile bağlı ya, 'bunlar giderler abilerimiz tekrar gelir' diye düşünüyorlar herhalde."

'ABİLERİNİZE SAKIN GÜVENMEYİN' DEDİM

Hacıosmanoğlu: Eski sistemi bozmanın sancılarını çekiyoruz. Yoksa o hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gidecek' diyebilir mi? Geçen hafta seminerde dedim 'Arkadaşlar güvendiğiniz abilerinize güvenmeyin, onlar azınlıkta temizlenecek, Cenab-ı Allah nasip etti, genel kurul seçti, burada görev yapıyoruz. Cenabı Allah canımızı alırsa mevta olarak gideriz, onun haricinde biz istersek kalkarız' dedim. Önceki federasyonlar, kendi iradesiyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de ondan dolayı 'Bunlar gidecek' diyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor.

GALATASARAY'A DÜŞMANLIĞIM YOK

Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle."

VINCIC, OPERASYON MU YAPACAK!

Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına 1 hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa var. Salı sabahı iki alternatif kalmıştı. Bosnalı ve Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem' dedim. 1 hafta önce kurgulanmış değil. "Yabancı hakem geçici. En ufak bir yanlışta hakemin hayatını bitireceksin. Burada operasyon mu yapıyoruz biz? Sloven hakemi getirmekle operasyon mu yapıyoruz? Bugün Avrupa'nın ilk 3 hakeminden bir tanesi, belki de birincisi. Operasyon yapmaya mı geliyor buraya? Türkiye'de operasyon yapayım, geleceğim bitsin diye mi geliyor?"

KOLUMU KESSEN BORDO MAVİ AKAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! F.Bahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!"

DURSUN ÖZBEK'İ ANLAMIYORUM

Üzülüyorum. En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in bana cephe alması. Aynı dönemde başkanlık yaptık. Dursun Abimiz, bizden büyük. Kafamızın arkasında hiçbir plan yok. Bize karşı cephe almasını hala anlamış değilim. Divan toplantısından sonra Dursun Başkan aradı. Güzel bir konuşma geçti aramızda. Salı akşamı konuştuk. 'Bizim seninle problemimiz yok' dedi. Rakibiyle ilgili problemi söyledi. 'Sayın başkan bugüne kadar dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun' dedim. 'Başkanım Giresun'da atasözü var 'eşeğini dövemeyen semerini döver' diye' dedi. Manasını sormadım. Aramızda mesele yok ki. Özbek' etik kuruluna vereceğim. Benim hakkımdaki ithamlarının yüzde 10'unu ispatlasım istifa edeceğim.