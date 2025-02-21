DİĞER
ManU'da Amorim'e olan güven bitti
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti. Habere göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.