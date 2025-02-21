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Haberler Futbol ManU'da Amorim'e olan güven bitti

ManU'da Amorim'e olan güven bitti

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti. Habere göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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ManU'da Amorim'e olan güven bitti
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti. Habere göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.
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