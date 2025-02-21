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Milan'da fatura Theo'ya kesildi
Milan Şampiyonlar Ligi play-off'unda Hollanda ekibi Feyenoord'la kendi evinde 1-1 berabere kalarak elendi. Ancak hem yönetim hem de taraftarlar, Milan'ın elenmesinin faturası Theo Hernandez'e kesti. Fransız oyuncu, 51'inci dakikada kendisini yere attığı için ikinci sarı ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Milan, Theo'nun atılmasının ardından zorlanmış ve ardından yediği golle turnuvaya veda etmişti.
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