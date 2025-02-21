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Haberler Futbol Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi belli oldu: Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi belli oldu: Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Belçika'da ise 2-2 berabere kalarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı. 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılan kurada rakibi belli olan sarı-lacivertliler, İskoçya'nın köklü kulübü Rangers ile eşleşti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya'nın kritik maça çıkacağı tarih belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:39
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Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi belli oldu: Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-0 yendi. Rövanş maçında Belçika'da 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibi eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı. 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'ta gerçekleşen kura çekiminin ardından İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde kritik karşılaşmanın analizini yapmaya başaldı. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe ile Rangers'ın ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Mart Perşembe günü Glasgow'da oynanacak.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçının saat kaçta başlayacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında herhangi bir gelişme olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynancak Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE KARŞI

2022 yılında Beşiktaş'tan Rangers'a 6.5 milyon euro bedelle transfer olan Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. İskoç ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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