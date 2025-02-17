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Haberler Futbol İsmail Kartal Cristiano Ronaldo'yu konuk ediyor: Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsmail Kartal Cristiano Ronaldo'yu konuk ediyor: Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İran Pers Körfez Pro Ligi takımı Persepolis ile Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak kritik maçta İsmail Kartal ve Stefano Pioli kozlarını paylaşacak. Cristiano Ronaldo'nun İran ekibine konuk olacağı kritik mücade hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği haftada maç hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 14:40
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İsmail Kartal Cristiano Ronaldo'yu konuk ediyor: Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Persepolis-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AFC Şampiyonlar Ligi maçında Persepolis ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal ve Serdar Dursun, bu kez İran ekibinin başarısı için sahaya çıkacak. Cristiano Ronaldo'nun konuk olacağı kritik maç hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türk futbolseverlerin merakla beklediği mücadele hakkında detaylar belli olurken, arama motorlarına, "Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman?" sorusu sorulmaya devam ediliyor. Peki, Persepolis-Al Nassr maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

PERSEPOLİS-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında oynanacak Persepolis-Al Nassr maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

PERSEPOLİS-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

İsmail Kartal, Serdar Dursun ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer alacağı Persepolis-Al Nassr maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Persepolis ile Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 6 puan toplayabilen İran ekibi 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. 3. sırada yer alan Al Nassr ise oynadıpı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplamayı başardı.

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