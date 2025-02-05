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Haberler Futbol MHK açıkladı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etti

MHK açıkladı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etti

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 11:54
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MHK açıkladı! Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etti

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı.

İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI

Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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