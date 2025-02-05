Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü ZTK MAÇI CANLI | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarını kazanamayan takımlar, kritik maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Fatih Karagümrük karşısında 1-0 kaybeden Karadeniz temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Türkiye Kupası ilk maçında İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden deplasman takımı, kupa yolculuğunda hata yapmak istemiyor. Peki, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Tarihleri boyunca 45 defa karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü 46. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalardan 13'ünü Karadeniz temsilcisi kazanırken, 17 karşılama da Ankara ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasında oynanan 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve Göktuğ Hazal Erel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kemal Savaş üstlenecek.