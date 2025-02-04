Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek
İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın adı Avrupa'nın büyük takımları ile anılmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan Yıldız'ın astronomik bir teklif gelmesi durumunda transferi konuşuluyordu. Çizme basını Juve'nin beklediği o miktarı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.
Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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