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Haberler Futbol Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın adı Avrupa'nın büyük takımları ile anılmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan Yıldız'ın astronomik bir teklif gelmesi durumunda transferi konuşuluyordu. Çizme basını Juve'nin beklediği o miktarı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 13:08
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Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Juventus, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre, Serie A devi gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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