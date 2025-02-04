Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu! Zirveye yerleşecek

Juventus, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.

Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.