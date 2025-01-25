DİĞER
İsmail Kartal Persepolis'te
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'ten gelen teklifi kabul etti. Persepolis Başkanı Reza Darvish, 1.5 yıllık sözleşme ve 2.2 milyon dolar maaş teklifini sunmak için İstanbul'a geldi. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, İran Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Persepolis'i çalıştıracak. Kartal, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdırdı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.