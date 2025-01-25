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Haberler Futbol İsmail Kartal Persepolis'te

İsmail Kartal Persepolis'te

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'ten gelen teklifi kabul etti. Persepolis Başkanı Reza Darvish, 1.5 yıllık sözleşme ve 2.2 milyon dolar maaş teklifini sunmak için İstanbul'a geldi. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, İran Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Persepolis'i çalıştıracak. Kartal, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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İsmail Kartal Persepolis'te
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'ten gelen teklifi kabul etti. Persepolis Başkanı Reza Darvish, 1.5 yıllık sözleşme ve 2.2 milyon dolar maaş teklifini sunmak için İstanbul'a geldi. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, İran Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Persepolis'i çalıştıracak. Kartal, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdırdı.
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