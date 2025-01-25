Batuhan Kocaeli'nde

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Yeşil-siyahlı kulüp geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık forma giyen Galatasaray'ın kalecisi Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen 25 yaşındaki eldiven; Hekimoğlu, Menemenspor, Karagümrük ve Gaziantep FK'da kiralık oynadı. 1.94 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta ise 43 gol yiyip 3 maçta kalesini gole kapattı.

DEMETRE GABISONIA İMZAYI ATTI

Lider Kocaelispor, 19 yaşındaki Demetre Gabisonia ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladıklarını ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar U-19 takımında forma giyeceğini ilan etti. Gabisonia, sağ bek mevkiinde oynuyor. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Gürcü oyuncu, gelecek vadediyor. Gabisonia önümüzdeki yıl A takıma dahil edilecek.

A.GÜCÜ'NDEN TRANSFER ŞOV

MKE Ankaragücü, sol bek Halil İbrahim Pehlivan, kaleci Erten Ersu ve orta saha Dalcio Gomes'i renklerine kattı. Çaykur Rizespor forması giyen Pehlivan ve en son Gostivar forması terleten Ersu ile 1.5'er buçuk yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Gomez de Kızılyıldız'dan kiralandı.

EREN ÇAKIR MEMEN'DE

2'ni Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Gaziantep FK'dan Eren Çakır'ı kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katmıştır" denildi.

AFYONSPOR'A -3 PUAN CEZASI

Geçtiğimiz hafta Sarıyer maçına çıkmayan Afyon'a 3 puan silme cezası geldi. Afyon'un puanı -5. Afyon bu hafta İskenderun deplasmanında sahaya çıkmaması halinde 3. Lig'e düşecek ve sezon sonuna kadar maça çıkamayacak!

PAOLETTI GÖNDERİLDİ

Trendyol 1. Lig ekibi Karagümrük, İtalyan orta saha Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul temsilcisinin sezon başında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Paoletti, Karagümrük formasıyla 16'sı 1. Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 19 müsabakada görev aldı. 2 gol kaydetti.