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Haberler Futbol Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı

Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, profesyonel futbol kariyerine veda ettiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 16:06
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Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, profesyonel futbol kariyerine veda ettiğini duyurdu. Futbol dünyasında gerek oyun tarzıyla gerekse sahadaki hırsıyla iz bırakan Melo, yaptığı açıklamada duygusal ifadelere yer verdi.

Melo, şu sözlerle veda etti:

"Oynama şansı bulduğum tüm kulüplere, yürüdüğüm bu yolda bana destek olan taraftarlara, birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, bu yolculuğu özel kılan herkese ve her zaman bana inanan aileme teşekkür ederim."

Kariyeri boyunca Galatasaray, Juventus, Fiorentina, Inter, Flamengo, Palmeiras ve Fluminense gibi önemli kulüplerde forma giyen Melo, taraftarların sevgisini kazanırken sahadaki agresif ve mücadeleci oyun tarzıyla tanındı. Özellikle Galatasaray forması altında kazandığı başarılarla sarı-kırmızılı futbolseverlerin gönlünde ayrı bir yer edindi.

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