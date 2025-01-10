Merih Demiral'dan Fatih Terim açıklaması: Çılgıncaydı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El-Ahli, sahasında Al-Shabab'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Merih Demiral, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini devraldığı Al-Shabab'ı misafir edecekleri maçın öncesinde tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

Sözlerine EURO 2008'de çeyrek finale yükselme maçında Türkiye'nin Çekya'ya karşı aldığı unutulmaz galibiyeti anarak başlayan Merih Demiral, bu anlarla ilgili "9-10 yaşlarındaydım ve yüzümü kırmızı beyaza boyadığımı hatırlıyorum." dedi. Fatih Terim'li A Milli Takımımız daha sonra penaltı atışlarında Hırvatistan'ı geçerek tarihlerinde ilk kez kıtasal son dörde ulaşmıştı.

"ÇILGINCAYDI!"

"Onu Euro 2008'de izlerken harika şeyler yaptı. Elbette onu her zaman bununla hatırlıyorum ve asla unutmayacağım. Çılgıncaydı! Onu gerçekten seviyorum ve saygı duyuyorum."

"TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ..."

"O harika bir adam, Türkiye ve İtalya'da yaptıkları Türk halkı için onun gerçekten harika bir koç olduğunu, Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor. Herkes ona örnek olarak bakıyor. Onun Al Shabab'da olmasından dolayı mutluyum. Al Shabab ve Suudi futbolu için harika şeyler yapacağını düşünüyorum"

FATİH TERİM İLK OLACAK

6 aylık sözleşmeyle Al Shabab'a transfer olan 71 yaşındaki Fatih Terim, Al Ahli karşısında yedek kulübesinde ilk lig maçına çıkacak ve böylelikle bir Suudi Arabistan Pro Ligi maçında görev alan ilk Türk teknik direktör olacak.