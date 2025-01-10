Fatih Terim ilk lig maçına çıkıyor | Al Ahli - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Ahli - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Al Ahli deplasmanına konuk olacak Terim, Al Shabab'ın ligde devam eden 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, kritik maçı kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Zorlu deplasman öncesi son hazırlıklarını yapan Al Shabab, Şampiyonlar Kupası Çeyrek final maçında Al Feiha'yı 2-1 yenerek moral depoladı. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak Al Shabab'ın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. 23 puanla 5. sırada yer alan Al Ahli ise taraftarı önünde kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. 36 yaşındaki Alman Teknik Direktör Matthias Jaissle yönetiminde son 4 lig maçını da kazanan ev sahibi takım, başarılı performansını sürdürmek istiyor. Edouard Mendy, Ivan Toney, Riyaz Mahrez ve Roberto Firmino gibi önemli isimlerin yer aldığı takımda nasıl bir 11'in tercih edileceği ise araştırılıyor. Peki, Al Ahli - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL AHLİ - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak Al Ahli - Al Shabab maçı 10 Ocak Cuma günü saat 20.00 de başlayacak.

AL AHLİ - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Cidde kentinde, Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MERİH DEMİRAL FATİH TERİM'E KARŞI

Al Shabab ile ilk lig maçına çıkacak olan Fatih Terim, Merih Demiral'lı Al Ahli deplasmanına konuk olacak. Cidde kentinde oynanacak mücadelede Merih Demiral'ın da forma giymesi beklenirken, karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TERİM'DEN GALİBİYET HASRETİNE SON

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadığı son 3 maçı da kazanamayan ve galibiyet hasreti çeken Al Shabab, Fatih Terim'in ilk resmi maçında kazanmasını bildi. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Feiha'yı ağırlayan Riyad temsilcisi, karşılaşmayı 2-1 kazanarak moral buldu. Aynı başarıyı Al Ahli karşısında da göstermek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

AL SHABAB HAMDALLAH İLE GOL ARAYACAK

Hücum oyuncuları ile Al Ahli deplasmanında gol arayacak Al Shabab'ta Hamdallah ismi ön plana çıkıyor. Fatih Terim'in ilk sınavında forma giyen ve Al Feiha filelerini havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, Riyad temsilcisinin gol umudu olacak. Ligde oynadığı 8 maçta 6 gol atan ve takımının en golcü ismi olan Abderrazak Hamdallah'ın Al Ahli karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

AL AHLİ'NİN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Alman Teknik Direktör Matthias Jaissle ile son 4 lig maçını da kazanan Al Ahli'nin kadrosunda yer alan isimler dikkat çekiyor. Roberto Firmino, Ivan Toney gibi hücum silahları bulunan Al Ahli'nin kadrosunda öne çıkan futbolcular:

-Edouard Mendy -Roger Ibanez -Merih Demiral -Gabri Veiga -Franck Kessie -Riyad Mahrez -Ivan Toney -Roberto Firmino