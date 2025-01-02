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Haberler Futbol TFF 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesini açıkladı! 2 hakem listede yer almadı

TFF 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesini açıkladı! 2 hakem listede yer almadı

Son dakika spor haberleri... Futbolda 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:27
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TFF 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesini açıkladı! 2 hakem listede yer almadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) sezon başında duyurduğu Süper Lig hakemleri arasında bulunan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu hakem listelerinde yer almadı.

Açıklanan listeye göre Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz ve Melih Kurt, üst klasman hakem listesine dahil edilen isimler oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MHK tarafından belirlenen üst klasman hakem ve video yardımcı hakem listeleri şöyle:

Üst klasman hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Olcar, Burak Pakkan, Gürcan Hasova, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mustafa Kürşad Filiz, Ozan Ergün, Süleyman Bahadır, Volkan Bayarslan, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Fatih Tokail, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Yasin Kol, Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz, Melih Kurt.

Video Yardımcı Hakem: Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu.

Öte yandan üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem ve gözlemciler de belli oldu.

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