  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Real Madrid'den Saliba hamlesi!

Real Madrid'den Saliba hamlesi!

Son dakika spor haberleri... Real Madrid, Arsenal’in Fransız savunmacısı William Saliba’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid'den Saliba hamlesi!

Avrupa'da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için önemli isimleri listesine aldı. Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold ve Bayern Münih'ten Alphonso Davies ile ilgilenen eflatun-beyazlılar, stoper pozisyonu için ise İngiliz ekibi Arsenal'in 23 yaşındaki William Saliba'yı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Saliba'yı kadrosuna tutmak istiyor ancak Fransız oyuncu ise İspanyol ekibine olumlu yanıt vermiş durumda.

Öte yandan Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid'de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, "Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse, her şey ortada" cevabını vermişti.

2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Saliba'nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEXANDER-ARNOLD DA GÜNDEMDE

Öte yandan sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Liverpool'un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold'ı kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında çapraz bağından sakatlık yaşayan Carvajal'ın yokluğunu hisseden Real Madrid, 26 yaşındaki İngiliz sağ bek için Liverpool'a yaklaşık 20 milyon Sterlin'lik teklif yaptı. İngiliz ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arnold için gelen bu teklifi kabul etmedi. Liverpool da Alexander-Arnold'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

F.Bahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği!
Icardi'den şaşırtan mesaj! Olay oldu
DİĞER
MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, hangi, gün oynanacak?
11 Eylül'den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü
Yusuf Barasi Beşiktaş'ın gündeminde
İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi 14:15
Real Madrid'den Saliba hamlesi! Real Madrid'den Saliba hamlesi! 14:10
1. Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 1. Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 13:12
F.Bahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! F.Bahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! 12:42
Yusuf Barasi Beşiktaş'ın gündeminde Yusuf Barasi Beşiktaş'ın gündeminde 12:28
İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! 12:11
Daha Eski
Fırtına sezonun ilk deplasman zaferini arıyor Fırtına sezonun ilk deplasman zaferini arıyor 11:52
"Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim" "Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim" 11:45
Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor 11:25
Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, Rizespor'a konuk olacak 11:08
Alperen'den galibiyete 23 sayılık katkı Alperen'den galibiyete 23 sayılık katkı 10:58
2025 model Fenerbahçe! 2025 model Fenerbahçe! 10:46