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Haberler Futbol Inter Atalanta maçı CANLI İZLE | Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

Inter Atalanta maçı CANLI İZLE | Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

İtalya Süper Kupa'da heyecan, yarı final maçıyla devam ediyor. Suudi Arabistan'da 4 takımın katılımıyla gerçekleşen Süper Kupa'da, final yolunda Inter ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 11:10
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Inter Atalanta maçı CANLI İZLE | Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa

İtalya Süper Kupa'da yarı final heyecanı başlıyor. 2 - 6 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa'da Inter'in rakibi Atalanta; Milan'ın ise Juventus oldu. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter'in ilk 11'inde başlaması beklenen maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yyaınlanacak?

Inter - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

INTER - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Atalanta maçı 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

INTER - ATALANTA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Inter ile Atalanta, 135. kez karşı karşıya gelirken şimdiye dek Inter'in Atalanta karşısında 74, Atalanta'nın ise rakibine karşı 25 galibiyeti bulunuyor. 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı karşılaşmaların dışında son Süper Kupa'yı, Milan'ı mağlup eden Inter almıştı. 2022'de ise Juventus'u eleyen Inter, kupayı 3 kez üst üste kaldırmak için sahaya çıkacak.

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