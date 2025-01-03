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Haberler Futbol Hakem duyurusu

Hakem duyurusu

2024-25 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı. Sezon başında Süper Lig hakemleri arasında bulunan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu listede yer almadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Hakem duyurusu

Futbolda 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) sezon başında duyurduğu Süper Lig hakemleri arasında bulunan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu hakem listelerinde yer almadı. Açıklanan listeye göre Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz ve Melih Kurt, üst klasman hakem listesine dahil edilen yeni isimler oldu.

TFF RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem ve gözlemciler de belli oldu. Üst klasman hakem ve VAR hakemleri ile TFF'nin sitesinden yayınlandı. TFF'nin açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem Kadroları (ÜKH, VAR, ÜKYH, KH, KYH, BH, BYH, KBH, KBYH) ve 2024-2025 Futbol Sezonu Devre Arası Üst Klasman, Klasman ve Bölgesel Gözlemci Kadroları'nı açıkladı" denildi.

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