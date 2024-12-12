  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol MHK'de devrim: Tüm gelişmeler, sosyal medyadan duyurulacak

MHK'de devrim: Tüm gelişmeler, sosyal medyadan duyurulacak

Hakem performansı, VAR-müdahale ile hakem atama kriterleri, atamalar, VAR kayıtları, performanslar tartışmalı kararlar Instagram ve X’ten paylaşılacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MHK'de devrim: Tüm gelişmeler, sosyal medyadan duyurulacak

MHK, "hakemlik sistemini uluslararası standartlara taşımak" hedefiyle yapılanmaya gidildiğini duyurdu. MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiği ve MHK'ye ilişkin tüm güncel gelişmelerin "mhk resmi" hesap adıyla Instagram ve X'ten paylaşılacağı aktarıldı. Hakem performans değerlendirme sistemi, VAR-müdahale kriterleri ile hakem atama kriterleri, haftalık atamalar, VAR kayıtları, haftalık hakem performansları, tartışmalı kararlar ve olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirilmesi, diğer konularda paylaşım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmelerde bulunulacak" denildi.

TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMI

MHK'de X hesabından ilk paylaşımını yaparak, "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz. Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık" ifadelerine yer verdi. MHK, "Profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi, kulüplerin kritik ve önceden mutabık kalınan konularda hakem kararlarına ve MHK değerlendirmelerine itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirmesi, insan faktöründen arındırılmış, otomatik hakem atama sistemi, şeffaf ve sürekli iletişim anlayışı" dönüşümün "temel taşları" olarak sıraladı.

DÜZENLİ BİLGİ

Yapılanmanın ilk adımıyla sosyal medya hesaplarının açıldığını vurgulayan MHK, hakem performans değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, sistem güncellemeleri ve projeler için düzenli bilgilendirmeler yapılacağını duyurdu.

Reklam
F.Bahçe taraftarı önünde yıkıldı!
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Başkan Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: "Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk"
Dış basından flaş Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...
Mourinho'dan taraftarların tepkisi için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe 08:07
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! 01:14
Stuttgart gol oldu yağdı! Stuttgart gol oldu yağdı! 01:14
Kenan asist yaptı, Juve 3 puanı kaptı Kenan asist yaptı, Juve 3 puanı kaptı 01:14
Gol düellosunu Barcelona kazandı! Gol düellosunu Barcelona kazandı! 01:14
Daha Eski
Milan evinde 3 puanı aldı! Milan evinde 3 puanı aldı! 01:14
Gollü maçta kazanan Feyenoord Gollü maçta kazanan Feyenoord 01:14
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 01:08
Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! Kerem ve Orkun'lu Benfica'nın sessiz akşamı! 01:06
Stuttgart gol oldu yağdı! Stuttgart gol oldu yağdı! 01:00
Gol düellosunu Barcelona kazandı! Gol düellosunu Barcelona kazandı! 00:58