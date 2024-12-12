MHK'de devrim: Tüm gelişmeler, sosyal medyadan duyurulacak

MHK, "hakemlik sistemini uluslararası standartlara taşımak" hedefiyle yapılanmaya gidildiğini duyurdu. MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiği ve MHK'ye ilişkin tüm güncel gelişmelerin "mhk resmi" hesap adıyla Instagram ve X'ten paylaşılacağı aktarıldı. Hakem performans değerlendirme sistemi, VAR-müdahale kriterleri ile hakem atama kriterleri, haftalık atamalar, VAR kayıtları, haftalık hakem performansları, tartışmalı kararlar ve olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirilmesi, diğer konularda paylaşım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmelerde bulunulacak" denildi.

TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMI

MHK'de X hesabından ilk paylaşımını yaparak, "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz. Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık" ifadelerine yer verdi. MHK, "Profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi, kulüplerin kritik ve önceden mutabık kalınan konularda hakem kararlarına ve MHK değerlendirmelerine itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirmesi, insan faktöründen arındırılmış, otomatik hakem atama sistemi, şeffaf ve sürekli iletişim anlayışı" dönüşümün "temel taşları" olarak sıraladı.

DÜZENLİ BİLGİ

Yapılanmanın ilk adımıyla sosyal medya hesaplarının açıldığını vurgulayan MHK, hakem performans değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, sistem güncellemeleri ve projeler için düzenli bilgilendirmeler yapılacağını duyurdu.