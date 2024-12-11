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Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Ceferin bir araya geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Ceferin bir araya geldi

Son dakika spor haberleri: TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 15:51
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve UEFA Başkanı Ceferin bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Yemekte TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da yer aldı.

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