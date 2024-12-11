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Haberler Futbol Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş karar! Hakemler...

Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş karar! Hakemler...

Son dakika spor haberleri: Merkez Hakem Kurulu, hakemlik konusunda yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 15:03 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 15:39
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Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş karar! Hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir hamleyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açtı. MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!" başlığıyla hedeflenen çalışmalara dair bilgi verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verilmiştir. Çağın gereksinimlerine uygun kapsamlı iletişim stratejisi doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

"Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmede bulunulacak"

Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde aşağıdaki konularda paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir.

  • Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

  • VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

  • Hakem Atama Kriterleri

  • Haftalık Atamalar

  • VAR Kayıtları

  • Haftalık Hakem Performansları

  • Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

  • UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

  • Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

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