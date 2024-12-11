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Haberler Futbol Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Son dakika transfer haberi: Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin başkanı Perez, "Arda Güler bu takımda kalacak" açıklaması yaparken Alman devinden sürpriz bir girişim geldi. Milli futbolcumuzun transfer durumu ise şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
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Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler için birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Milli futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüş ancak Ancelotti bu iddiaları yalanlayarak Arda Güler'in takımda kalacağını bildirmişti.

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Öte yandan Sky Sport'un aktardığı habere göre Bayer Leverkusen, Arda Güler'in peşinde.

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Haberde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği belirtildi.

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Arda Güler için sezon sonunda bir fırsat çıkar ve oyuncu düzenli forma giyebileceği üst seviye bir takıma gitmek isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi.

Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...

Yine haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak Real Madrid ile temasa geçmediği aktarıldı.

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