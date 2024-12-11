Real Madrid 'kalacak' dedi! Almanlar Arda Güler'in ailesini devreye soktu...
Son dakika transfer haberi: Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin başkanı Perez, "Arda Güler bu takımda kalacak" açıklaması yaparken Alman devinden sürpriz bir girişim geldi. Milli futbolcumuzun transfer durumu ise şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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Milli futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüş ancak Ancelotti bu iddiaları yalanlayarak Arda Güler'in takımda kalacağını bildirmişti.
Haberde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği belirtildi.
Arda Güler için sezon sonunda bir fırsat çıkar ve oyuncu düzenli forma giyebileceği üst seviye bir takıma gitmek isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi.
Yine haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak Real Madrid ile temasa geçmediği aktarıldı.
Bu sezon 18 maça çıkıp 578 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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