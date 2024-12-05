  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol TFF'den Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası UEFA'ya inceleme talebi!

TFF'den Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası UEFA'ya inceleme talebi!

TFF, Maccabi Tel Aviv forması giyen Kanichowsky'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci nedeniyle UEFA'dan soruşturma talep ettiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:56 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 13:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası UEFA'ya inceleme talebi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için UEFA'dan inceleme talebinde bulundu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE
Lyon ile yakın temas! 3 isim birden...
DİĞER
47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama'ya girdi, rejim Humus'a çekiliyor, SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
Galatasaray’a şok FIFA engeli!
Mourinho o ismin biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Türkmen'in Beşiktaş ve F.Bahçe karnesi Mehmet Türkmen'in Beşiktaş ve F.Bahçe karnesi 13:15
NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam edildi! NBA'de heyecan 6 karşılaşmayla devam edildi! 13:12
TFF'den UEFA'ya İsrailli futbolcu için soruşturma talebi! TFF'den UEFA'ya İsrailli futbolcu için soruşturma talebi! 12:55
Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 12:45
Lyon ile yakın temas! 3 isim birden... Lyon ile yakın temas! 3 isim birden... 12:34
Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu 12:24
Daha Eski
Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE Ümraniyespor - Isparta 32 | CANLI İZLE 12:15
Futbolculardan flaş eleştiri: Kaslarımız eridi Futbolculardan flaş eleştiri: Kaslarımız eridi 11:49
Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı detayları! 11:39
Kenan Yıldız, Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız, Juventus'un göz bebeği 11:34
Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman, hangi kanalda? Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman, hangi kanalda? 11:33
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı detayları! 11:29