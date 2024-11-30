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Haberler Futbol Emirates FA Cup'ta mucizevi gol! Kaleci Josh Keeley 90+9'da...

Emirates FA Cup'ta mucizevi gol! Kaleci Josh Keeley 90+9'da...

Emirates FA Cup'ta, Leyton Orient ile Oldham karşı karşıya geldi. Uzatmalarda 2-1 Orient galibiyeti ile sonuçlanan maça 21 yaşındaki kaleci Josh Keeley damga vurdu. İşte Keeley'in 90+9'da kaydettiği ve maçın kaderini değiştiren o gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 00:01 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 00:04
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Emirates FA Cup'ta mucizevi gol! Kaleci Josh Keeley 90+9'da...

Dünyanın en eski futbol turnuvası olarak kabul edilen ve kazananın doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılım hakkı kazanacağı Emirates FA Cup'ta ikinci tur maçları oynanıyor.

30 Kasım Cumartesi günü 18:00'da başlayan Leyton Orient - Oldham mücadelesinde futbolseverleri hayrete düşüren gol, Orient'in 21 yaşındaki kalecisi Josh Keeley'den geldi.

Maçta 90+9 oynanırken ev sahibi takım, frikik kazandı. Maçı 1-0 kaybeden ve bütün oyuncuları ile ceza sahasındaki yerlerini alan ekibe, kaleci Josh Keeley de katıldı.

Keeley, T. James'in ortasından mucizevi bir kafa golü kaydetti ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmaların 120+1. dakikasında Dan Agyei'in golü ile Orient, ikinci tur karşılaşmasından galip ayrıldı.

Keeley'in golü ise dünya çapında beğeni topladı.

İŞTE 90+9'DA GELEN MUCİZE GOL

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