Emirates FA Cup'ta mucizevi gol! Kaleci Josh Keeley 90+9'da...

Dünyanın en eski futbol turnuvası olarak kabul edilen ve kazananın doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılım hakkı kazanacağı Emirates FA Cup'ta ikinci tur maçları oynanıyor.

30 Kasım Cumartesi günü 18:00'da başlayan Leyton Orient - Oldham mücadelesinde futbolseverleri hayrete düşüren gol, Orient'in 21 yaşındaki kalecisi Josh Keeley'den geldi.

Maçta 90+9 oynanırken ev sahibi takım, frikik kazandı. Maçı 1-0 kaybeden ve bütün oyuncuları ile ceza sahasındaki yerlerini alan ekibe, kaleci Josh Keeley de katıldı.

Keeley, T. James'in ortasından mucizevi bir kafa golü kaydetti ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmaların 120+1. dakikasında Dan Agyei'in golü ile Orient, ikinci tur karşılaşmasından galip ayrıldı.

Keeley'in golü ise dünya çapında beğeni topladı.

İŞTE 90+9'DA GELEN MUCİZE GOL

GOALKEEPER GOAL 🚨🤯@SpursOfficial loanee, Josh Keeley scored a last-gasp equaliser for @leytonorientfc, that saw them win the game in extra-time! 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/vMSDQW6zGB