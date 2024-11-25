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Haberler Futbol Kevin N'koudou Arabistan Ligi'ni domine ediyor: Skor makinesine dönüştü!

Kevin N'koudou Arabistan Ligi'ni domine ediyor: Skor makinesine dönüştü!

Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damak FC'ye transfer olan Georges-Kevin N'koudou takımında büyüleyici bir performans sergilemeye devam ediyor. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezondan bu yana takımı adına yaptığı skor katkısıyla ülke gündemine oturmuş durumda.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:13
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Kevin N'koudou Arabistan Ligi'ni domine ediyor: Skor makinesine dönüştü!

2023-24 sezonu başında ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damak FC'nin yolunu tutan Georges-Kevin N'koudou, yeni takımında sergilediği olağanüstü performansla taraftarlarını büyülemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu ligin 10. sırasında tamamlayan Damak FC'de tüm takım toplamda 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı. N'koudou 15 gol, 5 asistlik performansıyla bu gollerin 20'sine doğrudan katkı vermişti.

Kevin N'koudou geçtiğimiz sezonki olağanüstü performansını bu sezon da sürdürmeye devam ediyor.

Bu sezon ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik bir skor katkısı veren N'koudou, sezonun genelinde ise 11 maçta toplam 7 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti.

Georges-Kevin N'koudou son olarak dün oynanan ve takımının 2-1 galip geldiği Al-Kholood maçında takımının ilk golünü atarak galibiyette yine önemli bir rol üstlendi.

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