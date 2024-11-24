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Haberler Futbol Tayfur Havutçu'dan iyi haber!

Tayfur Havutçu'dan iyi haber!

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın efsanelerinden Tayfur Havutçu bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede yatıyordu. Havutçu'nun eşinden sevindiren haber geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:15
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Tayfur Havutçu'dan iyi haber!

Beşiktaş'ın efsanelerinden Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Havutçu'nun normal odaya alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Neslihan Havutçu, "Eşim Tayfur Havutçu'nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personeline, bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve bu zor günümüzde bizi destekleyen diğer takım taraftarları ile yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bundan sonra normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde yanımızda olacak herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız." açıklamasında bulundu

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