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Haberler Futbol Hakemler TFF'ye dava açtı!

Hakemler TFF'ye dava açtı!

19 hakem ve gözlemci, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tahkim Kurulu'nun usule ve hukuka aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu.mahkemeye verildi. İddia edildiği gibi Tahkim'in usülsüzlüğü mahkemece onaylanırsa, verilen tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirilecek, kısacası TFF'de kaos başlayacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:48
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Hakemler TFF'ye dava açtı!

Hakemler nedeniyle başı ağrıyan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir kaos ile karşı karşıya kaldı. Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlerinden alınan 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu.

Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

TÜM KARARLAR HÜKÜMSÜZ SAYILACAK!

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti.

Milliyet'de yer alan habere göre ayrıca Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

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