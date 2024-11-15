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Haberler Futbol Craig Bellamy Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu

Craig Bellamy Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımımız ile yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi. İşte Bellamy'nin sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 15:08
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Craig Bellamy Türkiye-Galler maçı öncesi konuştu

Karşılaşmanın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bellamy, Türkiye ile grupta oynadıkları ilk maçın kendileri için önemli bir sınav niteliği taşıdığını dile getirdi.

O maçta ilk kez takımın başında sahaya çıktığını anımsatan Bellamy, "İlk maç zor geçmiş olabilir ama Türkiye gibi futbola tutkulu bir şekilde bakan takımla oynamak gerçekten güzeldi. Yarınki maç öncekinden daha zor olacak. Futbola tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek çok güzel. Türkiye'deki oyuncularla oynamak da çok güzel." dedi.

Craig Bellamy, takım olarak her geçen gün gelişme gösterdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu takımın stratejilerimiz ile iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama dominant olmamız gerekiyor. Bu güne kadar takımla 6 maça çıktım. Her maçta daha iyi oyun sergiledik. Yarın için de kendimize güveniyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama kazanmak için sahaya çıkacağız. Her şeyin en iyisi olmak zor. Kolay bir yola da girmedik ama sonuçta kendimizi geliştiriyoruz. Bu stadyum gerçekten heyecan verici. Stadyumun fotoğraflarını daha önce gördüm. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buranın insanları da arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular. Buradaki oyuncular da çok heyecanlı ama aynı zamanda tecrübeliler."

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