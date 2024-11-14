Hakan Çalhanoğlu "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday gösterilme başarısı ile geçtiğimiz haftalarda göğsümüzü kabartmıştı. Yurt dışındaki genç temsilcilerimizden Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın "En İyi Genç Oyuncu" ödülüne aday gösterilmesinin ardından Hakan, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi.

Türk futbolseverler, Globe Soccer tarafından düzenlenen organizasyonda sosyal medya üzerinden A Milli Takım kaptanımıza oy verme çağrısında bulundu.

DİĞER ADAYLAR İSE ŞU ŞEKİLDE: