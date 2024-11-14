  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Hakan Çalhanoğlu "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi

Hakan Çalhanoğlu "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 15:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi

Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday gösterilme başarısı ile geçtiğimiz haftalarda göğsümüzü kabartmıştı. Yurt dışındaki genç temsilcilerimizden Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın "En İyi Genç Oyuncu" ödülüne aday gösterilmesinin ardından Hakan, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" ödüllerine aday gösterildi.

Türk futbolseverler, Globe Soccer tarafından düzenlenen organizasyonda sosyal medya üzerinden A Milli Takım kaptanımıza oy verme çağrısında bulundu.

DİĞER ADAYLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

A Milli Takım'a sakatlık şoku!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Paulo Dybala için devreye girdiler
DİĞER
Kuruluş Osman’da büyük savaş başlıyor!
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi ağırlıyor... Ana gündem Gazze!
Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
"Büyük bir patron"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski milli futbolcu futbolu bıraktı! Eski milli futbolcu futbolu bıraktı! 15:20
Çalhanoğlu 2 ödüle aday! Çalhanoğlu 2 ödüle aday! 15:10
F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi! F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:03
"Büyük bir patron" "Büyük bir patron" 14:12
Arda ve Kenan aday gösterildi! Arda ve Kenan aday gösterildi! 14:14
"G.Saray o maçı kazanabilir miydi?" "G.Saray o maçı kazanabilir miydi?" 14:18
Daha Eski
Real Madrid - Anadolu Efes maçı detayları! Real Madrid - Anadolu Efes maçı detayları! 14:26
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Beşiktaş'ta flaş sakatlık! 14:36
A Milli Takım'a sakatlık şoku! A Milli Takım'a sakatlık şoku! 14:54
San Marino - Cebelitarık maçı hangi kanalda? San Marino - Cebelitarık maçı hangi kanalda? 10:59
Mourinho'nun gözüne girdi! Mourinho'nun gözüne girdi! 11:09
G.Saray’a 18’lik Paul Pogba! G.Saray’a 18’lik Paul Pogba! 11:21