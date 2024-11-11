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Haberler Futbol Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Son dakika spor haberi: İki farklı dönemde Galatasaray formasını terleten ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:40
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Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

İki dönem Galatasaray giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda etti.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.

Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

Gomis Galatasaray kariyerinde oynadığı 86 karşılaşmada 51 gol, 9 asist üretti

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