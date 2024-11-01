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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe yanıtı! "Umurumda değil"

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermeme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 15:32
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe yanıtı! "Umurumda değil"

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermeme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

THY Euroleague'deki Kızılyıldız maçı öncesi tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin kararına yanıt verdi.

Ergin Ataman: "Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Türkiye'deki tüm oyuncuların milli takım için oynamayı sevdiğine inanıyorum. Milli takım formasını giymek çok önemli. Diğer şeyler benim kontrolümde değil. Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım. Umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı.

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