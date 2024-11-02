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Haberler Futbol

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Sivasspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

16:00 Kayserispor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Çorum FK (TRT Spor)

16:00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Adanaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Newcastle United - Arsenal

18:00 Southampton - Everton

18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion

18:00 Ipswich Town - Leicester City

18:00 Bournemouth - Manchester City

18:00 Nottingham Forest - West Ham United

20:30 Wolverhampton - Crystal Palace

LaLiga

16:00 Osasuna - Valladolid

18:15 Girona - Leganes

Serie A

17:00 Bologna - Lecce

20:00 Udinese - Juventus

22:45 Monza - Milan

Ligue 1

19:00 PSG - Lens

21:00 Brest - Nice

23:00 Saint-Etienne - RC Strasbourg

Bundesliga

17:30 Holstein Kiel - Heidenheim

17:30 Hoffenheim - St. Pauli

17:30 Eintracht Frankfurt - Bochum

17:30 Bayern Münih - Union Berlin

17:30 Wolfsburg - Augsburg

20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:35 Al Fateh - Al Fayha

17:55 Al Taawon - Al Kholood

21:00 Al Ettifaq - Al-Qadsiah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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