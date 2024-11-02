Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Sivasspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
16:00 Kayserispor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Çorum FK (TRT Spor)
16:00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Adanaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Newcastle United - Arsenal
18:00 Southampton - Everton
18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion
18:00 Ipswich Town - Leicester City
18:00 Bournemouth - Manchester City
18:00 Nottingham Forest - West Ham United
20:30 Wolverhampton - Crystal Palace
LaLiga
16:00 Osasuna - Valladolid
18:15 Girona - Leganes
Serie A
17:00 Bologna - Lecce
20:00 Udinese - Juventus
22:45 Monza - Milan
Ligue 1
19:00 PSG - Lens
21:00 Brest - Nice
23:00 Saint-Etienne - RC Strasbourg
Bundesliga
17:30 Holstein Kiel - Heidenheim
17:30 Hoffenheim - St. Pauli
17:30 Eintracht Frankfurt - Bochum
17:30 Bayern Münih - Union Berlin
17:30 Wolfsburg - Augsburg
20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:35 Al Fateh - Al Fayha
17:55 Al Taawon - Al Kholood
21:00 Al Ettifaq - Al-Qadsiah
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...