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Haberler Futbol

Hummels’ten Madrid’e tepki

Roma forması giyen Mats Hummels, Ballon d'Or ödülü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Hummels’ten Madrid’e tepki

Roma forması giyen Mats Hummels, Ballon d'Or ödülü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ödülü Manchester City'den Rodri'nin kazanmasını değerlendiren Hummels, "Rodri; Fa Cup, Premier Lig ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, son 80 maçından yalnızca birini kaybetti ve önemli goller attı. Real Madrid'den birinin de ödülü hak edebileceğine şüphe yok ama başka harika oyuncular da var" dedi. Real Madrid'in ödül törenine katılmamasıyla ilgili konuşan Alman savunma oyuncusu, "Orada bulunan diğer insanlara karşı saygısızlık! Kötü olan da bu" sözlerini sarf etti.

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