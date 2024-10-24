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Haberler Futbol

İspanya'da Vinicius Junior karşı ırkçı kampanya başlatan 4 kişi gözaltına alındı

İspanya'da sosyal medya aracılığıyla Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 15:29
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İspanya'da Vinicius Junior karşı ırkçı kampanya başlatan 4 kişi gözaltına alındı

İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını" açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.

Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.

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