BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 Leicester City - Nottingham Forest

LaLiga

22:00 Espanyol - Sevilla

Serie A

19:30 Udinese - Cagliari

21:45 Torino - Como

Ligue 1

21:45 Rennes - Le Havre

Bundesliga

21:30 Mainz 05 - Mönchengladbach

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