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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (TRT Spor)

Premier Lig

22:00 Leicester City - Nottingham Forest

LaLiga

22:00 Espanyol - Sevilla

Serie A

19:30 Udinese - Cagliari

21:45 Torino - Como

Ligue 1

21:45 Rennes - Le Havre

Bundesliga

21:30 Mainz 05 - Mönchengladbach

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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