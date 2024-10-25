BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Adana Demirspor - Sivasspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (TRT Spor)
Premier Lig
22:00 Leicester City - Nottingham Forest
LaLiga
Serie A
21:45 Torino - Como
Ligue 1
21:45 Rennes - Le Havre
Bundesliga
21:30 Mainz 05 - Mönchengladbach
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