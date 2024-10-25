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Haberler Futbol

City kancası

İspanyol basınından Fichajes, R.Madrid’de istediği süreleri alamayan Arda Güler’in M.City, Arsenal ve B.Leverkusen’in yakın takibinde olduğunu öne sürdü

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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City kancası

Real Madrid'de 2. sezonunda daha fazla süre alması beklenen milli futbolcumuz Arda Güler'e, Ancelotti tarafından bu sezon 11 maçta 292 dakika forma şansı verildi. Böyle olması halinde sezon sonu ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu ileri sürüldü. İspanyol basınından Fichajes'teki habere göre; 19 yaşındaki maestro, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal'in yakın takibinde.

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Haberde B.Leverkusen'in 130 milyon euro değerindeki 21 yaşındaki on numarası Wirtz'i satması durumunda Arda Güler için harekete geçeceği iddia edildi. Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanırken, Arda Güler'in iyi bir seçenek olduğu belirtildi. City'de ise milli futbolcunun Kevin De Bruyne'nin olası ayrılığına çözüm olabileceği vurgulandı.

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