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Haberler Futbol

Messi şov yaptı! Inter Miami rekor kırdı

Inter Miami, MLS Ligi 34. hafta maçında New England'ı 6-2 mağlup etti. Dünya yıldızı Messi bu maçta yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Bu sonuç sonrası Inter Miami de puan rekoru kırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:47
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Messi şov yaptı! Inter Miami rekor kırdı

MLS Ligi 34. ve son haftasında daha önce normal sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter Miami, sahasında New England Revolution'u konuk etti.

Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri 40 ve 45. dakikada Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi, 78, 81 ve 89. dakikada Lionel Messi kaydetti. New England Revolution'un gollerini ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero attı.

LUIS SUAREZ'DEN ÇILGIN RAKAMLAR

Inter Miami'de 2 gol kaydeden Luis Suarez, bu sezon MLS ekibi ile çıktığı 34 maçta 24 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

SONRADAN GİRDİ, HAT-TRICK YAPTI

Maça yedek olarak başlayan ve 57. dakikada oyuna giren Lionel Messi, 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı. Maçın oyuncusu seçilen Arjantinli yıldız, ABD ekibi ile bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 22 gol ve 12 asist yaptı.

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