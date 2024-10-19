Athletic Bilbao 4 - 1 Espanyol (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin ilerleyen haftalarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Athletic Bilbao, LaLiga'nın 10. haftasında evinde Espanyol'u ağırladı. Karşılaşma 4-1 Athletic Bilbao'nun galibiyetiyle sonuçlandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Daniel Vivian, 28 ve 30. dakikada Inaki Williams, ve 55. dakikada Alejandro Berenguer kaydetti. Espanyol'un tek golü ise 90+2. dakikada Alvaro Tejero'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Athletic Bilbao puanını 17'ye yükseltirken Espanyol ise 10 puanda kaldı.

LaLiga'nın 11. haftasında Athletic Bilbao, Mallorca deplasmanına konuk olacak; Espanyol ise Sevilla'yı sahasında ağırlayacak.