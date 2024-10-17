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Haberler Futbol

Lionel Messi tüm zamanların en iyi futbolcusu seçildi

Son dakika spor haberi: İspanya'da yayın yapan MARCA, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'yi tüm zamanların en iyi futbolcusu seçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 20:00
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Lionel Messi tüm zamanların en iyi futbolcusu seçildi

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren ve 16 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'da sayısız başarı elde eden Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA tarafından 'tüm zamanların en iyi futbolcusu' seçildi.

Ödül töreninde konuşan Messi, "Bütün çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Barcelona ile her şeyi kazandım. Herkesin istediği Dünya Kupası'nı kazandım. Her şeyi başardım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız devi PSG'de iki sezon geçiren Lionel Messi'nin kariyerinde 46 kupa bulunuyor.

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